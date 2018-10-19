Молодежные организации Узбекистана и России налаживают сотрудничество

Ташкент, , 11:51 — REGNUM Молодежные организации Узбекистана и России в течении последних двух лет провели большую работу по налаживают тесного сотрудничества, в частности, между Союзами молодежи двух стран подписан ряд двусторонних документов, организуются встречи и мероприятия, совершаются взаимные ознакомительные поездки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан представляем данные о новой вехе во взаимоотношениях молодежи Узбекистана и России, которые были фактически заморожены на протяжении многих лет.

Сотрудничество между молодежными организациями двух стран началось с подписания меморандума о взаимопонимании в сфере молодежных вопросов между Всероссийской общественной организацией «Союз молодежи России» и Центральным Советом Союза молодежи Узбекистана.

Документ, который был подписан 8 ноября 2017 года в Москве, предусматривает порядок взаимодействия между сторонами по вопросам усиления связей между молодежью двух стран, поддержку и развитие сотрудничества по молодежным вопросам, постоянный обмен мнениями и другое.

До подписания меморандума, делегация в составе 56 активистов Союза молодежи Узбекистана 14−22 октября 2017 года приняла участие в XIX Международном молодежном и студенческом фестивале, проведенном в городе Сочи.

Также, 30 октября-9 ноября 2017 года делегация молодых узбекских предпринимателей совершила деловую поездку в такие российские города, как Новосибирск, Санкт-Петербург, Астрахань и Москва.

Во время поездки, предприниматели встретились с узбекскими студентами, обучающимися в этих городах, были изучены их проблемы и условия проживания, оказана практическая помощь.

В целом, в ходе этой поездки было организовано более 50 открытых встреч с соотечественниками, к ним, в том или ином виде, были привлечены более 19 000 представителей узбекской молодежи, проживающей в России.

12−13 марта 2018 года был проведен Форум ветеринарии и зоотехники на тему «Аnimal keeping» с участием специалистов из российской компании «Nita-farm», на котором практические и теоретические знания получили более 80 молодых ветеринаров и более 150 молодых фермеров со всех регионов Республики Узбекистан.

12−17 февраля 2018 года в городах Ташкент, Самарканд, Бухара состоялся «Второй узбекско-российский молодежный форум», в рамках которого председатель Всероссийской общественной организации «Союз молодежи России» Павел Красноруцкий, ди⁠ректор «Молодежного центра ресурсов» Федерального агентства по вопросам молодежи Алексей Любцов, заместитель председателя комитета Государственной Думы Ирек Зиннуров и другие, ознакомились с деятельностью узбекского «Института по изучению молодежных вопросов и подготовке потенциальных кадров», встретились с активистами первичных молодежных организаций нескольких вузов, ознакомились с созданными для молодого поколения условиями в столичном центре «Творчества молодежи».

Также, в рамках форума были проведены «круглые столы» и переговоры по трем основным направлениям сотрудничества: «Молодежное предпринимательство в Узбекистане и России», «Молодежная политика, образование и наука», «Механизмы и перспективы развития молодежного туризма в Республике Узбекистан и Российской Федерации».

Кроме того, 16 февраля в Самаркандском экономическом институте был проведен «круглый стол» на тему: «Механизмы и перспективы развития молодежного туризма в Республике Узбекистан и Российской Федерации», на котором обсуждены основные направления сотрудничества, а сфере молодежного туризма и заключены договоренности о создании российско-узбеского «Центра молодежного туризма».

В ходе мероприятия был подписан договор о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между администрацией «Молодежного туристического агентства» при Центральном Совете Союза молодежи Узбекистана и комитетом по молодежной политике и туризма администрации Волгоградской области России.

В работе III российско-узбекского молодежного форума, который состоялся 1−7 октября в городах Москва, Астрахань и Волгоград приняли участие представители Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, министерств и ведомств, руководители узбекских регионов, центра «Стратегия развития», ответственные лица Союза молодежи Узбекистана и активные студенты высших учебных заведений республики.

В свою очередь, с российской стороны в форуме участвовали представители Администрации президента РФ, Общественной Палаты России, руководство Союза молодежи, другие официальные лица.

2−5 октября в рамках форума в Белгороде прошла церемония открытия первого Российско-узбекского бизнес-инкубатора.

3 октября узбекская делегация разделилась на две группы и в городах Астрахань и Волгоград в рамках форума были проведены «круглые столы», открытые встречи и открытые семинары по вопросам развития молодежного предпринимательства и инноваций, усовершенствования социальных проектов в сфере образования в России и Узбекистане, сотрудничества в информационном и блого-сферах, развития волонтерства, создания социальных проектов, их управления и поддержки.

В этот день, был подписан меморандум о взаимопонимания между Самаркандским областной администрацией и Волгоградским государственным университетом.

В городе Астрахань стороны договорились о начале практических работ по созданию узбекского и астраханского бизнес-инкубатора, запуск которого запланирован на 2019 год.

В рамках форума делегаты России были обеспечены необходимыми данными о туристическом потенциале Узбекистана и ознакомлены с осуществляемыми в республике работами в рамках Государственной программы «Молодежь — наше будущее».

Среди других мероприятий, направленных на установление прочных связей между молодым поколениям двух стран стоит отметить участие узбекских делегаций в Международном трудовом форуме, который прошел 1−2 марта 2018 года в Санкт-Петербурге, в «Международной конференции по вопросам оценки образовательной системы» в Москве (23−24 апреля этого года), в «Культурном форуме молодежи государств СНГ» (Тула, 13−14 мая) и других.

Как ИА REGNUM сообщало ранее regnum.ru/news/economy/2501916.html президент России Владимир Путин по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 18 октября посетит республику с государственным визитом.

Главы государств обменяются мнениями о состоянии узбекско-российских многоплановых отношений, обсудят перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзничества, расширения взаимовыгодного сотрудничества, практической реализации новых совместных проектов и программ в различных областях.

В рамках государственного визита Путина в Узбекистан впервые будут проведены совместный Образовательный форум и Форум межрегионального сотрудничества «Узбекистан — Россия», также состоится церемония запуска строительства атомной электростанции в Бухарской области Узбекистана.

По итогам переговоров на высшем уровне предусмотрено принятие Совместного заявления глав государств, подписание Программы экономического сотрудничестве на 2019−2024 годы, Программы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019−2021 годы, соглашения о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, «дорожной карты» по созданию Международной радиоастрономической обсерватории «Суффа» и целого ряда других важных двусторонних документов.