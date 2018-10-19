Франция намерена создавать новые образовательные центры в Африке

Ямусукро, , 11:51 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время поездки в Кот-д'Ивуар заявил, что Франция намерена развивать и создавать новые образовательные центры в Африке, передает RFI.

«Франция не намерена закрывать двери своих университетов перед африканскими студентами. Но мы считаем, что наша миссия также должна помочь африканской молодежи найти учебные заведения на родине. Мы хотим содействовать трудоустройству молодежи», — отметил министр иностранных дел Франции.

Стипендии, стажировки учителей, создание инфраструктуры — все это стоит дорого, а финансирование развития такого партнерства кажется довольно расплывчатым. Как бы то ни было, Жан-Ив Ле Дриан призвал частный сектор спонсировать эту инициативу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Франции отправился с двухдневным визитом в Кот-д'Ивуар 17 октября, чтобы обсудить региональные и международные вопросы с президентом страны Алласаном Уттара.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции посетит Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо