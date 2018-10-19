Финалист «Лидеров России»: «Участвуя в конкурсе, только приобретаешь»

Тюмень, , 11:46 — REGNUM Образование в Сколково, министр-наставник, новые управленческие компетенции и друзья — это то, что дал конкурс «Лидеры России» генеральному ди⁠ректору ОАО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» Максиму Скворцову.

С 10 октября 2018 года стартовал приём заявок на второй конкурс. И в первый же день на сайте мероприятия зарегистрировались десятки тысяч человек. Что движет этими людьми, и в чём секрет популярности конкурса управленцев?

«Лидеры России» — воистину демократичный конкурс. Мы были первыми участниками и у нас впереди была неизвестность. Сейчас люди видят результат: социальные лифты работают, у финалистов конкурса — серьёзный карьерный рост. Отсюда и такой мощный наплыв участников. Очень ценна возможность общаться с наставниками. Я работал с бывшим губернатором Тюменской области, ныне министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым. Получил от него весомый практический опыт. Тюменская область — один из успешных регионов страны благодаря грамотному управлению. И это заслуга кадровой политики бывшего губернатора. Считаю, что мне повезло учиться у такого человека. На конкурс меня привела образовательная сторона. Как управленцу, мне необходимо постоянно повышать компетенции, сейчас благодаря полученному гранту прохожу обучение в Сколково», — пояснил Максим Скворцов.

Генеральный ди⁠ректор ОАО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» считает критерии отбора на конкурс «Лидеры России» прозрачными и объективными.

«Первый отборочный этап проходит дистанционно. Вопросы самые неожиданные — по культуре, истории, географии, правовые, даже по истории кинематографа. Первым делом выясняют твой интеллектуальный уровень. И это самый лёгкий этап. Сложнее очные конкурсные задания. Там уже ставятся математические, логические, вербальные задачи, и в финале — государственного масштаба. Командные задачи были интересные, когда необходимо переубедить, отстоять свою точку зрения перед лидерами из другой группы. Проходя этап за этапом, понимаешь, что всё в твоих руках и нет ничего невозможного», — раскрыл подробности финалист первого конкурса «Лидеров России».

Конкурс «Лидеры России» — это, по мнению Максима Скворцова, мощный заряд новыми тенденциями, методами в управлении, общением с профессионалами государственного масштаба.

«Участвуя в «Лидерах России», только приобретаешь. Конкурс меняет взгляды, расширяет кругозор, дарит полезные контакты и друзей. Надо участвовать, пробовать себя, не пасовать перед сложностями, а их в конкурсных заданиях немало. После финала «Лидеров России» мне предложили возглавить лизинговую компанию, если говорить о каком-то личном, ощутимом результате. Но он больше, конечно. Это проверка собственных возможностей, опыт профессионалов, образование. Только плюсы», — резюмировал финалист первого конкурса «Лидеры России» Максим Скворцов.

Напомним, первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018-го. Из 199 тысяч участников были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. Среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора. Организатором конкурса является Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей», учрежденная указом президента России Владимира Путина.

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