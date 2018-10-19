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Канцлер Австрии: мы не собираемся оплачивать долги Италии

Политика

Себастьян Курц раскритиковал представленный Италией бюджет

Вена, 19 октября 2018, 11:43 — REGNUM  Канцлер Австрии, государства-председателя Совета Европейского союза (ЕС), Себастьян Курц выразил непонимание бюджета на 2019 год, составленного правительством Италии. Об этом он написал в Twitter 18 октября.

«У меня нет понимания предложения бюджета, представленного Италией в Брюсселе. Определенно, мы не будем платить за долги и популистские обещания других», — написал Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Италии Джузеппе Конте не обеспокоен негативной реакцией Брюсселя на итальянский бюджет. Бюджет не соответствует «дополнительным рекомендациям» ЕС для Италии, но не нарушает установленных норм.

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Политическая жизнь Австрии
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