Экс-глава воронежской полиции назначен главным лесником региона

Воронеж, , 11:20 — REGNUM Бывший начальник ГУ МВД по Воронежской области Александр Сысоев назначен на пост руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области с 22 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ о назначении Сысоева на пост руководителя управления лесного хозяйства подписал губернатор Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Сысоев занимал пост начальника ГУ МВД по Воронежской области с 2011 года, до этого работал на Северном Кавказе. В июле этого года он был отправлен решением президента в отставку — в связи с пенсионным возрастом. В начале октября воронежскую полицию возглавил Михаил Бородин, до этого работавший начальником ГУ МВД Свердловской области.

Об этом: Начальник ГУ МВД Воронежской области ушел в отставку

Уволен глава управления лесного хозяйства Воронежской области

Пост руководителя управления лесного хозяйства области освободился месяц назад после увольнения Александра Величко.