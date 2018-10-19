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Вице-президент Индонезии пригласил ЕС укрепить отношения с Азией

Политика

В рамках форума «Азия-Европа» вице-президент Индонезии встретился с комиссаром Европейского союза Франсом Тиммерманом

Брюссель, 19 октября 2018, 11:22 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла провел двустороннюю встречу с комиссаром Европейского союза (ЕС) Франсом Тиммерманом в Брюсселе, сообщает Kompas.

На встрече обсуждался ряд вопросов, один из которых связан с развитием и усилением сотрудничества между Европейским союзом и Азией, особенно с Индонезией.

Юсуф Калла и Франс Тиммерман обсудили сотрудничество между Индонезией и Европейским союзом в рамках соглашения об универсальном экономическом партнерстве (CEPA). Есть надежда, что соглашение будет достигнуто в конце 2018 года.

Вице-президент подчеркнул, что Европейский союз отложил запрет на импорт индонезийского пальмового масла до 2030 года. «В этой связи ясно, что Индонезии нужна Европа, как и Европе нужна Индонезия», — заявил Юсуф Калла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Юсуф Калла принял участие в открытии 12-го саммита азиатско-европейского диалога (ASEM) в здании «Европа» в Брюсселе.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Индонезии прибыл на заседание форума «Азия-Европа»

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Внешняя политика Индонезии
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