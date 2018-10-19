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Эксперт о прогнозе Минфина: нефть выросла — доход бюджета РФ пересчитали

Политика

Так как рост доходов связан с ростом мировых цен на нефть, то прогнозировать его можно только с учётом мировых рынков нефти

Эксперт о прогнозе Минфина: нефть выросла — доход бюджета РФ пересчитали
lalabell68
Нефть

Москва, 19 октября 2018, 11:11 — REGNUM  Увеличение объемов доходов бюджета ожидается прежде всего за счёт роста цен на нефть, считает старший аналитик WMT Consult Ольга Орлова.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ прогнозирует профицит федерального бюджета в 2018 году в объеме 2 трлн 138,7 млрд рублей — это более чем в четыре раза больше запланированных ранее 481,74 млрд рублей.

Прогноз по ценам был увеличен в прогнозе МЭР и, соответственно, пересчитали бюджет. При этом, нужно отметить, что поступления в бюджет от повышения НДС даже уменьшили.

Так как рост доходов связан с ростом мировых цен на нефть, то прогнозировать его можно только с учётом мировых рынков нефти.

По моему мнению, цены на нефть в мире на данный момент достигли пиковых значений и дальнейший рост цен возможен только за счёт искусственных факторов, но не за счёт фундаментальных факторов.

Фундаментальные указывают на то, что баланс спроса и предложения на мировом рынке сейчас в целом в нормальном состоянии и больше спроса мы не ожидаем. Поэтому и каких-либо впечатляющих темпов роста доходов бюджета ожидать не стоит.

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