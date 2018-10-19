Еще один «подарок» накануне визита премьера Абэ в Пекин

Анатолий Кошкин, , 11:06 — REGNUM

Вопреки протестам соседних стран, в первую очередь КНР и Республики Корея (Южная Корея), японские высокопоставленные правительственные чиновники и парламентарии продолжают совершать паломничества в считающийся символом японского милитаризма находящийся в центре Токио синтоистский храм Ясукуни для поминовения канонизированных здесь душ японских военных, в том числе японских военных преступников, казненных по приговору международного Токийского трибунала.

На днях очередное такое паломничество демонстративно совершила большая группа депутатов парламента от правящей и некоторых оппозиционных партий и заместителей министров нынешнего кабинета премьера Синдзо Абэ. Сам Абэ из опасений дипломатического скандала, тем более накануне его долго ожидавшегося официального визита в Пекин для встречи и переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем, от посещения Ясукуни воздержался. Однако не преминул сделать очередное ритуальное подношение храму — украшенную лентами ветку дерева сакаки по случаю осеннего храмового праздника Ясукуни. Делает он это подчеркнуто не как частное лицо, а от имени премьер-министра Японии, что не может не вызвать недовольство и протесты соседних стран.

Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор трижды в год — на весенние и осенние храмовые праздники, а также в день объявления о капитуляции Японии во Второй мировой войне 15 августа — он ограничивается направлением в Ясукуни ритуальных подношений.

Министр иностранных дел Республики Корея выступил со специальным заявлением, в котором от имени южнокорейского правительства указал, что Сеул «выражает глубокую озабоченность и разочарование тем фактом, что руководящие лица правительства и парламента Японии вновь делают подношения и посещают храм Ясукуни, который прославляет японскую историю колониального господства и агрессивных войн». Как известно, Токио владел всем Корейским полуостровом как колонией с 1910 по 1945 гг. вплоть до разгрома милитаристской Японии.

Токио