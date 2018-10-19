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Казахстан планирует приглашать иностранных специалистов на госслужбу

Политика

На госслужбу планируется привлекать специалистов из списка компаний Fortune Global 500

Астана, 19 октября 2018, 11:06 — REGNUM  Казахстану необходимо рассмотреть возможность внеконкурсного назначения на государственную службу специалистов из списка Fortune 500, обладающих степенью PhD ведущих университетов мира, заявил председатель агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев, сообщает агентство «Казинформ»

По его словам, специалистов с западным образованием необходимо привлекать через национальную комиссию по кадровой политике. Шпекбаев добавил, что в государственные органы планируется внедрять стратегическое HR-планирование, которое заключается в оптимальном соотношении качества и количества кадров в контексте реализации государственных задач.

Отметим, Fortune Global 500 — это рейтинг крупнейших компаний мира, основным критерием которого является выручка организаций. Рейтинг выпускается американским журналом Fortune c 1955 года.

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