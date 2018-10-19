Тайваню отказано в статусе наблюдателя на генассамблее Интерпола

Тайбэй, , 10:55 — REGNUM Интерпол отказался предоставить доступ делегации Тайваня на правах наблюдателя на предстоящую генассамблею организации в Дубае. Такое решение в Тайбэи восприняли как несправедливое. Об этом 19 октября сообщает газета Taipei Times со ссылкой на министерство иностранных дел острова.

Сообщается, что МИД Тайваня выразил своё сожаление и недовольство в связи с отказом в предоставлении статуса наблюдателя, отметив, что это «полностью противоречит основополагающему принципу Интерпола «позволить полиции во всем мире работать вместе, чтобы сделать мир более безопасным».

«Заявка Тайваня на участие в организации является законной и необходимой, и получила поддержку дипломатических союзников и многих стран-единомышленников, включая США», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве призвали Интерпол принять быстрые, практические меры для обеспечения участия Тайваня в генассамблеи.

Напомним, Тайвань был членом Интерпола до 1984 года, до того, как Генеральная ассамблея Интерпола постановила, что правительство Китайской Народной Республики будет единственным представителем организации.

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