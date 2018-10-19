Глава челябинского облизбиркома заподозрен в превышении полномочий

Челябинск, , 10:38 — REGNUM Глава челябинского облизбиркома Сергей Обертас попал в поле внимания прокуратуры. Материалы проверки переданы в органы СКР для решения вопроса о том, возбуждать ли уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

В частности, проверяющие пришли к выводу, что в 2017 году четверым гражданам были незаконно начислены премии. Среди получателей и глава облизбиркома, установила прокуратура. Якобы это было сделано по распоряжению. председателя.

«В результате установления завышенных размеров премий в соответствии с распоряжениями председателя избирательной комиссии, в 2017 году произведены незаконные начисления и выплаты премий 4 лицам, в том числе самому председателю избирательной комиссии, в размере более 2,5 млн рублей», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

Сергей Обертас со своей стороны не считает претензии прокуратуры обоснованными. Журналистам он заявил о том, что премии получили все сотрудники аппарата, а не только четверо, и это проходило строго в рамках закона.

Также глава облизбиркома подчеркнул, что проверка проходила ещё в декабре 2017 года. Все объяснения сотрудникам прокуратуры были даны, и все документы предоставлены.

Сергей Обертас возглавил облизбирком 7 декабря 2016 года. На этом посту он сменил Ирину Буторину.

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