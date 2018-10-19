Вице-президент Индонезии прибыл на заседание форума «Азия-Европа»

Брюссель, , 10:38 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла принял участие в открытии 12-го саммита азиатско-европейского диалога (ASEM) в здании «Европа» в Брюсселе, сообщает Antaranews.

Вице-президент Индонезии прибыл на заседание круглого стола с лидерами азиатско-европейских стран. Юсуф Калла сидел рядом с главами индийских и ирландских делегаций, что позволило сторонам обменяться рукопожатиями и провести краткую беседу.

Вице-президент Индонезии по этому случаю выразил благодарность премьер-министру Японии Синдзо Абэ за поддержку во время стихийного бедствия, обрушившегося на Центральный Сулавеси.

Ранее Юсуф Калла провел две двусторонние встречи, а именно с комиссаром ЕС Франсом Тиммерманом и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12-й саммит ASEM проходит 18−19 октября 2018 года в Брюсселе. Темой встречи станет: «Европа и Азия: глобальные партнеры для глобальных вызовов».

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