Венесуэла зеркально ответила на высылку своего посла из Эквадора

Каракас, , 10:24 — REGNUM Поверенная в делах Эквадора Элизабет Мендес объявлена властями Венесуэлы персоной нон грата. Дипломат должна покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщило венесуэльское министерство иностранных дел.

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Такое решение внешнедипломатического ведомства стало ответом на высылку посла республики Кароль Дельгадо из Кито.

Напомним, 17 октября министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес назвал президента Эквадора Ленина Морено «лжецом», обвинив его в предоставлении на Генассамблее ООН недостоверных данных о количестве беженцев из Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на это МИД Эквадора сообщил, что посол Венесуэлы в Кито Кароль Дельгадо объявлена персоной нон грата и должна будет покинуть страну. В Кито также приняли решение отозвать для консультаций из Каракаса временного поверенного в делах республики.