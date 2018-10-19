В Киргизии объявлен в розыск экс-советник бывшего президента страны

Бишкек, , 10:12 — REGNUM Спецслужбы Киргизии объявили в международный розыск бывшего советника экс-президента республики Икрамжана Илмиянова. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день нет никакой информации о местонахождении Илмиянова, который еще в июне покинул территорию страны. Ранее ИА 24. kg сообщало, что советника бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в получении крупной взятки. По мнению правоохранителей, Илмиянов получил взятку в $150 тысяч от неназванного бизнесмена.

Как сообщало ИА REGNUM, известный под прозвищем «шофер"/ «шопур» Илмиянов был одним из ближайших доверенных лиц бывшего главы Киргизии. В бытность Атамбаева бизнесменом, Илмиянов работал у того личным водителем. После того как Атамбаев пришел к власти, Илмиянов занял место в аппарате президента.