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В Киргизии объявлен в розыск экс-советник бывшего президента страны

Политика

На сегодняшний день нет никакой информации о местонахождении экс-чиновника, который еще в июне покинул территорию государства

В Киргизии объявлен в розыск экс-советник бывшего президента страны
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Внимание, розыск!

Бишкек, 19 октября 2018, 10:12 — REGNUM  Спецслужбы Киргизии объявили в международный розыск бывшего советника экс-президента республики Икрамжана Илмиянова. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день нет никакой информации о местонахождении Илмиянова, который еще в июне покинул территорию страны. Ранее ИА 24. kg сообщало, что советника бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в получении крупной взятки. По мнению правоохранителей, Илмиянов получил взятку в $150 тысяч от неназванного бизнесмена.

Как сообщало ИА REGNUM, известный под прозвищем «шофер"/ «шопур» Илмиянов был одним из ближайших доверенных лиц бывшего главы Киргизии. В бытность Атамбаева бизнесменом, Илмиянов работал у того личным водителем. После того как Атамбаев пришел к власти, Илмиянов занял место в аппарате президента.

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Политическая жизнь Киргизии
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