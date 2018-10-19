Пятница, 19 Октября 2018 года
12:28:03 МСК

О дружбе России с КНР «на подъёме» и нелюбви «за рубежом»: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00

О дружбе России с КНР «на подъёме» и нелюбви «за рубежом»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 19 октября 2018, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/770.

Читайте ранее в этом сюжете: О «ядерной определенности» и политической распущенности стран: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить