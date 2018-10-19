О дружбе России с КНР «на подъёме» и нелюбви «за рубежом»: Радио REGNUM

Москва, 19 октября 2018, 11:00 — REGNUM
- Израиль начал стягивать войска к границе сектора Газа;
- Между Пекином и Москвой сложились лучшие за всю историю отношения;
- РФ обжаловала решение ЕСПЧ по делу Pussy Riot;
- Высказывание Макрона вызвало негодование американских семей;
- Почему российских футболистов за рубежом не любят и не ждут.
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Читайте ранее в этом сюжете: О «ядерной определенности» и политической распущенности стран: Радио REGNUM