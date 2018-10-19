Индонезия примет участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде

Джакарта, , 10:19 — REGNUM Руководитель инвестиционного координационного совета Индонезии Томас Лембонг заявил, что индонезийское правительство примет участие в конференции «Будущее инвестиционной инициативы» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 23−25 октября 2018 года, сообщает Antaranews.

«Я подтверждаю, что Индонезия будет присутствовать на конференции в Саудовской Аравии», — подчеркнул Томас Лембонг.

По словам руководителя инвестиционного совета, индонезийская культура заключается в том, что, если есть какая-то проблема, нужно активизировать диалог, а не держаться подальше или протестовать.

Индонезийская сторона попытается предложить два инвестиционных направления: туризм и стиль жизни.

Присутствие Индонезии стояло под вопросом из-за исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашогги, о судьбе которого ничего не известно после того, как он вошел 2 октября в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийское правительство обеспокоено случаем исчезновения журналиста Саудовской Аравии.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия обеспокоена случаем Хашогги, виновные должны понести наказание