Индийские военные убили в Кашмире четырех подростков

Нью-Дели, , 10:17 — REGNUM Вооруженные силы Индии убили четырех подростков на территории неспокойного штата Джамму и Кашмир, сообщает 19 октября Geo TV.

Также из-за массовых акций протеста в регионе закрыты все учебные заведения, продолжается спецоперация по пресечению беспорядков.

По данным ООН Индия использует непропорциональное применение силы в регионе, в период с июля 2016 года по апрель 2018 года здесь было убито 145 мирных граждан.

Напомним, территория Кашмира является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном. Преимущественно мусульманское население штата, усиливает сепаратистские тенденции.

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