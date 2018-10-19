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Индийские военные убили в Кашмире четырех подростков

Политика

В регионе вспыхнули массовые акции протеста

Нью-Дели, 19 октября 2018, 10:17 — REGNUM  Вооруженные силы Индии убили четырех подростков на территории неспокойного штата Джамму и Кашмир, сообщает 19 октября Geo TV.

Также из-за массовых акций протеста в регионе закрыты все учебные заведения, продолжается спецоперация по пресечению беспорядков.

По данным ООН Индия использует непропорциональное применение силы в регионе, в период с июля 2016 года по апрель 2018 года здесь было убито 145 мирных граждан.

Напомним, территория Кашмира является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном. Преимущественно мусульманское население штата, усиливает сепаратистские тенденции.

Читайте ранее в этом сюжете: Project Syndicate: Индия встала на путь возможного конфликта с Пакистаном?

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Индо-пакистанский конфликт
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