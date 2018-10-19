Foreign Policy: Эр-Рияд может шантажировать Вашингтон выгодными контрактами

Вашингтон, , 09:57 — REGNUM На фоне обострения отношений США и Саудовской Аравии из-за исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги Эр-Рияд может обеспечить себе лояльность Вашингтона с помощью многомиллиардных контрактов, заключенных на заре новой администрации, сообщает американское издание The Foreign Policy.

Так, после несколько недель поддержки Саудовской Аравии в деле об исчезновении оппозиционного журналиста президент США Дональд Трамп поддался давлению общественности 18 октября и отменил визит главы минфина США на конференцию в Эр-Рияде. Затем Трамп призвал, что «действительно похоже», что Хашогги был убит.

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Заявление Трампа стало одним из первых свидетельств того, что в деле журналиста глава Белого дома встает на сторону Турции, чьи власти возлагают ответственность за убийство Хашогги лично на наследного президента Саудовской Аравии и группу сотрудников спецслужб королевства. В результате этого Эр-Рияд может оказаться полностью изолированным на мировой арене.

В Вашингтоне указывают на то, что реакция Трампа — лишь начало ожесточенного волевого противостояния между США и Саудовской Аравией, которое может на месяцы и даже годы испортить отношения двух стран. Так, в Эр-Рияде уже некоторое время указывают на готовность возложить вину за убийство журналиста на лицо, действовавшее независимо. На роль козла отпущения выбран генерал Ахмед аль-Ассири. И хотя как власти королевства, так и Трамп отчаянно хотят избежать этого конфликта, замирить конгресс не так просто: Трамп, возможно, и согласился бы с таким объяснением, но в конгрессе все больше тех, кто считает доказательства причастности наследного принца к убийству неопровержимыми.

Орудием Эр-Рияда в этом противостоянии станут многомиллиардные контракты, а также нефть, хотя и в меньшей степени. Так, если прежде Эр-Рияд мог спокойно положиться на свой излюбленный инструмент — сокращение экспорта нефти, то теперь такой шаг будет не только неэффективным, но и контрпродуктивным. Совсем другое дело — крупные контракты, заключенные, как отмечал сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, из-за его личного хорошего отношения к Трампу. Эксперты указывают, что королевство всегда закупает оружие в качестве гарантии. Глава Белого дома уже выразил опасения относительно того, что Эр-Рияд может обратиться к Китаю и России с выгодными предложениями, хотя на практике это невозможно из-за несовместимости их с американским оружием.

Более того, в ряде своих интервью перед промежуточными выборами в США Трамп дал понять, что основным аргументом в пользу сдержанности в оценках причастности Эр-Рияда к делу Хашогги являются рабочие места. По его словам, соглашение на поставку оружия в $110 млрд стало «крупнейшим заказом иностранного государства».

«Я скажу вам, чего я не хочу. Boeing, Lockheed, Raytheon … Я не хочу вредить рабочим местам. Я не хочу потерять такой заказ», — подчеркнул Трамп на программе «60 минут».

Напомним, оппозиционный официальному Эр-Рияду журналист Хашогги пропал 2 октября, после того как он посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Подтверждения факта его гибели на данный момент нет. По версии турецких властей, соотечественники журналиста пытали, а затем убили в здании консульства.

Ранее 18 октября член палаты представителей США Ллойд Доггетт указал на то, что его коллеги требуют от главы Белого дома применения санкций к Эр-Рияду в связи с расправой над Хашогги.