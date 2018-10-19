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Казахстан и Италия согласовали план военного сотрудничества на 2019 год

Политика

Штабные переговоры между оборонными ведомствами двух стран прошли в Алма-Ате

Алма-Ата, Казахстан, 19 октября 2018, 09:59 — REGNUM  Министерства обороны Казахстана и Италии определили перспективные направления сотрудничества в военной области, в том числе взаимодействие между военно-морскими силами двух стран, сообщили 19 октября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Штабные переговоры между оборонными ведомствами двух стран прошли в Алма-Ате. Итальянскую делегацию возглавил представитель генерального штаба капитан 1-го ранга Ф. Прокачини. Он отметил, что план военного сотрудничества между Италией и Казахстаном на 2019 год составлен с учетом текущей ситуации в мире.

Напомним, 17 октября делегация Казахстана во главе с главнокомандующим сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана генерал-майором Муратом Бектановым посетила Турцию. Визит состоялся в рамках двустороннего военного сотрудничества.

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Политическая жизнь Казахстана
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