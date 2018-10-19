И.о. мэра Ярославля обязал глав районов раз в месяц встречаться с жителями

Ярославль, , 09:48 — REGNUM Главы районных администраций Ярославля раз в месяц будут проводить встречи с жителями. Такое распоряжение 19 октября на общегородском совещании сделал и.о. мэра города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волков сначала подверг критике работу единой дежурно-диспетчерской службы мэрии, которая принимает звонки граждан с различными жалобами. По словам главы города, люди порой не могут дозвониться, а нередко не получают никакого решения волнующей их проблемы. Выход из ситуации градоначальник видит в личном контакте чиновников с народом.

Главам для того, чтобы наладить общение, чтобы с жителями любую ситуацию обсуждать, не дожидаться звонков, со следующей недели выбрать место любое в вашем районе, будь это школа, дом культуры, и раз в месяц собираете жителей в самом большом зале и общаетесь по всем вопросам», — сказал Владимир Волков.

Руководителю ЕДДС Волков поручил подготовить предложения по улучшению работы.

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