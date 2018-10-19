Министр Якутии: «Лидеры России» — реальный пример работы социального лифта»

Якутск, , 09:51 — REGNUM Государство предоставляет возможность реализоваться тем, кто готов прилагать усилия к достижению целей и не сидит не месте. Так оценил конкурс «Лидеры России» ставший по его итогам министром промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Думаю, это чувство и ощущение новых возможностей, желание сделать как можно больше хорошего и полезного, останется со мной навсегда, — рассказал Терещенко о своём опыте участия в конкурсе. — Советую всем присоединиться к этой возможности и стать «Лидером России», чтобы прожить не менее увлекательный и запоминающийся период своей жизни».

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По словам нового министра республики, «Лидеры России» — это реальная возможность проявить себя, стать лучше, завести новых друзей, пообщаться с самыми успешными управленцами со всей России, понять свои точки роста и воплотить их в жизнь.

«Это реальный пример работы социального лифта в нашей стране, в нашем регионе. Надо только не сидеть на месте, а реализовывать предоставляемые государством возможности», — уверен Максим Терещенко.

Он поделился своим опытом участия в конкурсе «Лидеры России», рассказав о том, что участие в нём дало возможность объективно оценить свои знания, компетенции, опыт, понять свои не только сильные, но и слабые стороны, над которыми следует работать, и которые надо улучшать.

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«У меня появилась уникальная возможность регулярного общения с наставником. Опытным управленцем, имеющим обширный опыт работы на государственной службе, решения стратегических задач государственного масштаба. Это общение проходит не как учитель-ученик. Это встречи, на которых он делится своими знаниями, предлагает проблемы для решения. Мы обсуждаем подходы, с помощью которых можно достичь необходимого результата. Но при этом я стараюсь, как губка впитывать всю информацию, которой мой наставник готов поделиться со мной. Стараюсь решить все задачи, которые он ставит передо мной, максимально эффективно и в определенные сроки», — рассказал Максим Терещенко.

Он также подчеркнул, что сам конкурс и целый год после него — это период, наполненный чередой ярких, незабываемых и интересных событий.

«Конечно же, это и новый обширный круг знакомств, новых товарищей и друзей. Мы поддерживаем связь и сейчас, общаемся, делимся новостями. Надеюсь, эти отношения будут долгими и полными ярких событий. Ночи выполнения тестовых заданий. Полуфинал во Владивостоке, когда никто не знает, что приготовили организаторы конкурса, но так хочется не подвести своих родных, свой регион. И финал в Сочи, куда я попал из якутской зимы в наступающее лето. Состязания с лучшими из лучших, встречи с людьми, которых я раньше видел только по телевизору. Необходимость проявить свои лучшие качества. И вот, житель небольшого городка Нерюнгри на юге далекой Якутии, я уже участвую в форуме «Россия — страна возможностей», слушаю выступление президента нашей страны Владимира Путина. А спустя полгода с небольшим — уже представляю наш регион, Республику Саха (Якутия) на нескольких сессиях Восточного экономического форума, во Владивостоке. В статусе министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)», — констатировал Максим Терещенко.

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По его словам, конкурс набирает популярность: если в 2017 году на участие в нём заявлялись почти 200 тысяч человек, то в 2018-ом этот рекорд, скорее всего, будет побит.

«При этом все 300 финалистов получат грант 1 000 000 рублей на свое развитие в любом учебном заведении нашей страны! Победителей ждет и особый приз — год общения с наставником, ТОП-руководителем из сферы бизнеса или госуправления. А значит, возможность получить ценные практические знания, советы для своего развития от управленца высочайшего уровня, обладающего неоценимыми опытом и навыками. А также победители смогут стать участниками специальной программы развития кадрового резерва. Значимость призов очевидна, поэтому борьба будет серьёзной. Советую всем присоединиться к этой возможности и стать «Лидером России», чтобы прожить не менее увлекательный и запоминающийся период своей жизни. Удачи!», — добавил Максим Терещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» в 2017 году, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получили назначения, в том числе становясь губернаторами и заместителями министров федерального уровня.

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