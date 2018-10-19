Северные страны почтили память погибших от цунами в Индонезии

Джакарта, , 09:47 — REGNUM Четыре страны, а именно Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания, начали празднование национального дня с того, что почтили память жертв землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси, Индонезия, сообщает Sindonews.

Этот праздник известен как Северная ночь (Nordic Night).

30-секундную процессию молчания возглавил посол Дании в Индонезии Расмус Кристенсен.

Посол также заявил о важности сотрудничества между Индонезией и странами Северной Европы. По его словам, Индонезия и северные страны могут стать новой силой в мире.

Между тем, индонезийский министр аграрного и территориального планирования Софьян Джалил, который также присутствовал на мероприятии, поблагодарил скандинавские страны. «От имени правительства Индонезии я поздравляю вас с национальным днем, а также хотел бы выразить благодарность за соболезнования и поддержку», — заявил министр.

Напомним, Дания создала станцию по очистке воды, а ряд европейских неправительственных организаций (НПО) занимаются вопросом водоснабжения в пострадавшем от землетрясения и цунами Палу.