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Избранный президент Мексики представил стратегию по борьбе с картелями

Политика

Территория страны будет разделена на квадраты вне зависимости от административного устройства

Избранный президент Мексики представил стратегию по борьбе с картелями
Presidencia El Salvador
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Мехико, 19 октября 2018, 09:40 — REGNUM  Территория Мексики будет разделена на 265 квадратов для повышения эффективности борьбы с преступностью, в этом году достигшей небывалого уровня за историю страны, пишет газета El País 19 октября.

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил свою стратегию по наведению порядка и мира в стране. Мексика будет разделена на 265 квадратов, подконтрольных армии, флоту и федеральной полиции. Это должно усилить контроль государства над безопасностью, в которой до сих пор большая ответственность лежит на властях штатов.

Квадраты будут трех типов: с низким, средним и высоким уровнем преступности. В зависимости от уровня будут распределяться ресурсы и силы правоохранительных органов.

Напомним, в этом году Мексика бьет рекорды по уровню преступности. В среднем в день в стране насильственной смертью погибают 85 человек. Инаугурация избранного в июле Лопеса Обрадора состоится в декабре.

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