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ФРГ планирует упростить высылку украинских беженцев

Политика

Речь также идет о ряде других стран

ФРГ планирует упростить высылку украинских беженцев
Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру 1876

Берлин, 19 октября 2018, 09:37 — REGNUM  Немецкое правительство может включить Украину в список безопасных стран, сообщает 19 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, беженцев из списка безопасных стран, которые приехали в Германию, проще отправлять обратно на родину, так как их ходатайства об убежище рассматриваются в ускоренном порядке. Помимо Украины в список предложено включить Белоруссию, Молдавию, Кубу, Колумбию, Вьетнам, Тазанию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинею-Бисау, Центральноафриканскую Республику и Чад.

Отмечается, что доля положительных решений в ФРГ по беженцам из этих стран в 2018 году составила менее 5%.

Напомним, ранее в МВД Украины отметили, что мигранты являются угрозой нацбезопасности для страны.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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