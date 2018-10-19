ФРГ планирует упростить высылку украинских беженцев

Берлин, , 09:37 — REGNUM Немецкое правительство может включить Украину в список безопасных стран, сообщает 19 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, беженцев из списка безопасных стран, которые приехали в Германию, проще отправлять обратно на родину, так как их ходатайства об убежище рассматриваются в ускоренном порядке. Помимо Украины в список предложено включить Белоруссию, Молдавию, Кубу, Колумбию, Вьетнам, Тазанию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинею-Бисау, Центральноафриканскую Республику и Чад.

Отмечается, что доля положительных решений в ФРГ по беженцам из этих стран в 2018 году составила менее 5%.

Напомним, ранее в МВД Украины отметили, что мигранты являются угрозой нацбезопасности для страны.