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Индонезия обеспокоена случаем Хашогги, виновные должны понести наказание

Политика

Правительство Индонезии обеспокоено исчезновением саудовского журналиста Джамала Хашогги

Джакарта, 19 октября 2018, 08:56 — REGNUM  Индонезийское правительство обеспокоено случаем исчезновения журналиста Саудовской Аравии Джамала Хашогги, сообщает Sindonews.

Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что правительство хочет, чтобы в отношении виновной стороны были предприняты соответствующие меры.

«Мы очень обеспокоены этим делом, особенно в дипломатических и консульских кругах. Мы надеемся, что сможем узнать, что на самом деле произошло, а юридические меры будут предприняты в соответствии с законами Турции и Саудовской Аравии», — подчеркнул представитель МИД Индонезии Арманната Насир.

Расследование исчезновения саудовского журналиста в настоящее время вступило в новую фазу. Турецкие власти начали изучать резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Напомним, о судьбе журналиста ничего не известно со 2 октября 2018 года, после того, как он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. Эр-Рияд опроверг факт убийства журналиста.

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Внешняя политика Индонезии
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