Шойгу: отношения между Пекином и Москвой лучшие за всю историю

Москва, , 08:47 — REGNUM Между Россией и Китаем на сегодняшний день сложились лучшие за всю историю межгосударственные отношения, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Отмечается, что Шойгу на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся подчеркнул: российско-китайское сотрудничество «находится на подъёме», отношения между двумя странами «переживают один из лучших периодов за всю их историю».

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что взаимопонимание между Россией и Китаем достигло уровня, который обе страны считают беспрецедентным.

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