В Иракском Курдистане арестовали нефтяных контрабандистов

Эрбиль, Ирак, , 08:55 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана завили об аресте банды, занимающейся контрабандой нефти, сообщает 19 октября Kurdistan.ru.

В общей сложности было задержано шесть человек, двое из которых были сотрудниками служб безопасности региона. Арест был произведен после продолжительной разработки лиц, вовлеченных в незаконную деятельность.

Напомним, Иракский Курдистан богат нефтью, тем не менее распределение доходов от ее продажи происходит через центральное правительство в Багдаде. Курды высказывают недовольство, относительно недостаточности средств, выделяемых властями страны.

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