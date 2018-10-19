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В Иракском Курдистане арестовали нефтяных контрабандистов

Политика

Двое из задержанных работали в службе безопасности автономии

В Иракском Курдистане арестовали нефтяных контрабандистов
Иллюстрация: Interpolit.ru
Нефть

Эрбиль, Ирак, 19 октября 2018, 08:55 — REGNUM  Правоохранительные органы Иракского Курдистана завили об аресте банды, занимающейся контрабандой нефти, сообщает 19 октября Kurdistan.ru.

В общей сложности было задержано шесть человек, двое из которых были сотрудниками служб безопасности региона. Арест был произведен после продолжительной разработки лиц, вовлеченных в незаконную деятельность.

Напомним, Иракский Курдистан богат нефтью, тем не менее распределение доходов от ее продажи происходит через центральное правительство в Багдаде. Курды высказывают недовольство, относительно недостаточности средств, выделяемых властями страны.

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Курдистан
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