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Египет пытается потушить конфликт между Израилем и Палестиной

Политика

ХАМАС нанес ракетный удар по Израилю

Каир, 19 октября 2018, 08:25 — REGNUM  Правоохранительные органы Египта провели встречу с представителями партии ХАМАС с целью снизить напряженность в секторе Газа, сообщает 19 октября Al Arabia.

Новый виток эскалации конфликта возник после того, как правящая в Палестине партия Палестины нанесла ракетный удар по жилому дому в Израиле, в результате чего пострадали несколько человек, в том числе и дети.

Напомним, после того, как президент США Дональд Трамп перенес американское посольство в еврейском государстве из Тель-Авива в Иерусалим, в секторе Газа вспыхнули массовые акции протеста, в ходе которых были убиты порядка 150 палестинцев.

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