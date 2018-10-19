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Израиль стягивает войска к границе сектора Газа

Политика

Данное решение было принято после того, как партия ХАМАС нанесла ракетный удар по жилому дому

Иерусалим, 19 октября 2018, 08:21 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля усилили свое военное присутствие на границе с сектором Газа, сообщает 19 октября Al Arabia.

Данное решение было принято после того, как партия ХАМАС нанесла ракетный удар по жилому дому, расположенному на территории еврейского государства.

Напомним, напряженность между Израилем и Палестиной усилилась в конце марта 2018 года, когда в акциях протеста, направленных против переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, погибли по меньшей мере 150 палестинцев.

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