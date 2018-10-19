Церковь Испании обяжет духовенство сообщать о педофилах в прокуратуру

Мадрид, , 08:20 — REGNUM Католическая церковь Испании планирует обновить свои протоколы, чтобы обязать духовенство сообщать прокуратуре о выявленных случаях педофилии. Об этом заявил глава комиссии по борьбе с педофилией, епископ Асторга Хуан Антонио Менедес, пишет газета El País.

Действующие в 70 епархиях Испании протоколы необходимо сделать соответствующими принятому в 2015 году Закону о несовершеннолетних. Закон требует информировать прокуратуру об известных случаях педофилии, а по церковным протоколам от 2010 года на данный момент церковь лишь «приглашает или рекомендует жертвам заявлять» о преступлениях полиции.

До сих пор, когда внутри церкви выявлялись случаи педофилии, проводился церковный суд без коммуникации со светскими властями.

Напомним, в 2018 году католическую церковь поразил скандал с педофилией. Многочисленные расследования выявили тысячи преступлений, совершенных священниками в Чили, США, Ирландии, Германии, Испании и других странах, что привело к отставке ряда высокопоставленных представителей церкви.