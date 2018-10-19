Мюллера попросили прояснить обвинения против компании Пригожина

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием дела о «российском вмешательстве» в американские выборы, должен разъяснить суду округа Колумбия обвинения, предъявленные в адрес компании ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», совладельцем которой является российский бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщает 19 октября Bloomberg.

По информации агентства, Мюллера попросили подтвердить, что ни у него, ни у его команды нет конкретных обвинений в адрес российской компании о нарушении ею выборных законов США.

Напомним, ранее Роберт Мюллер предъявил трем компаниям из РФ и 13 гражданам России обвинения по статьям «Сговор против Соединенных Штатов» и «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня президент РФ Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF ответил на заявления о том, что Евгений Пригожин якобы мог повлиять на выборы в США. По его словам, говорить о том, что ресторатор из Санкт-Петербурга может реально повлиять на выборы в западных странах, и тем более в США, «просто смешно».

Читайте также: Путин: Запад смешон, когда обвиняет Пригожина во вмешательстве в выборы