Пятница, 19 Октября 2018 года
09:00:21 МСК

Одесская епархия: в области ни одно дело о грабежах храмов не было раскрыто

Политика

Представители епархии встретились с ОБСЕ

Одесская епархия: в области ни одно дело о грабежах храмов не было раскрыто
Грабеж

Одесса, Украина, 19 октября 2018, 08:06 — REGNUM  Ни одно дело о грабежах православных храмов в Одесской области не было раскрыто, заявили священники Одесской епархии во время встречи с представителями ОБСЕ, сообщает 18 октября пресс-служба Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ).

Согласно сообщению, представители ОБСЕ хотели узнать о случаях захвата храмов со стороны радикалов. Священнослужители отметили, что грабежи церквей в Одесской области происходят уже много лет, но ни одно дело не было раскрыто. Также священники добавили, что верующие Одесской епархии никогда не допустят захватов родных храмов.

Напомним, в связи с тем, что Константинополь решил по политическим причинам предоставить Украине возможность получить автокефалию, УПЦ опасается захватов храмов радикальными группировками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Религиозные конфликты на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить