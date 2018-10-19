Член Политбюро ЦК КПК обсудил с президентом России развитие сотрудничества

Сочи, Краснодарский край, , 07:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к дальнейшей координации с Китаем в области обеспечения безопасности и общих интересов глобального мира и развития, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Россия высоко ценит высокий уровень всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия с Китаем, заявил президент Путин во время встречи с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи. О также попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину искреннюю благодарность за его участие в 4-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Ян, в свою очередь, заявил, что совместно с Россией Китай намерен полностью имплементировать договоренности, достигнутые между лидерами двух стран в сферах энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, а также инноваций. По его словам, в преддверии 70-й годовщины заключения двусторонних дипломатических отношений между Китаем и Россией, необходимо провести ряд серьезных приготовлений, чтобы все мероприятия, которые будут посвящены этой знаменательной дате, прошли на высоком уровне.

Напомним, что Владимир Путин и Ян Цзечи также обсудили проблемы терроризма, сепаратизма и экстремизма, которые являются, по мнению сторон, серьезнейшими вызовами стабильности двух стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководитель международного отдела ЦК КПК поучаствовал в валдайском форуме