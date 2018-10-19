Политическая жизнь Малайзии: Теряя власть, рискуешь потерять свободу

Куала-Лумпур, , 07:46 — REGNUM Бывший заместитель премьер-министра Малайзии Ахмад Захид Хамиди был обвинен в злоупотреблении властью, а также в коррупции, сообщает 19 октября Associated Press.

После того, как в стране прошли парламентские выборы и партия обвиняемого потеряла значительное число голосов, против Хамиди было выдвинуто обвинения. Политик отвергает предъявленные ему обвинения.

Бывший премьер-министр страны Наджиб Разак вместе со своей супругой также были обвинены в коррупции. Сторонники политиков обвиняют власти страны в политической мотивации данного преследования.

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