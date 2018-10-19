В Казахстане переименованы департаменты внутренних дел

Астана, , 07:44 — REGNUM В рамках реформы МВД Казахстана департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики, которое опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов.

Согласно документу, департамент внутренних дел на транспорте МВД Казахстана также переименован в департамент полиции на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу, в котором отметил необходимость глубокой реформы МВД. Глава государства поручил перевести работу полиции на сервисную модель.

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