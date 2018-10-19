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В Казахстане переименованы департаменты внутренних дел

Политика

Ведомства переименованы в рамках реформы МВД

В Казахстане переименованы департаменты внутренних дел
Иллюстрация: Mvd.gov.kz
Полицейские. Казахстан

Астана, 19 октября 2018, 07:44 — REGNUM  В рамках реформы МВД Казахстана департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики, которое опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов.

Согласно документу, департамент внутренних дел на транспорте МВД Казахстана также переименован в департамент полиции на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу, в котором отметил необходимость глубокой реформы МВД. Глава государства поручил перевести работу полиции на сервисную модель.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев предложил провести глубокую реформу МВД

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Политическая жизнь Казахстана
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