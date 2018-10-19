Глава Колымы раскритиковал бюджет-2019: «Принимать что попало мы не будем»

Магадан, Магаданская область, , 07:53 — REGNUM Экономить деньги в бюджете Магаданской области на 2019 год будут в том числе с помощью внедрения мер по энергосбережению в бюджетных учреждениях. В каждом из них губернатор региона поручил установить счётчики, чтобы из казны тратилось меньше на услуги ЖКХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Текущей работой над бюджетом Сергей Носов остался недоволен, в том числе в части освоения средств.

«Сегодня мы смотрели с муниципалитетами целевые программы по строительству и ЖКХ. Впечатляющие цифры. При плане в 1,3 млрд рублей на капитальное строительство — реальное освоение будет 400 млн, в лучшем случае. Меньше 30%. Насколько я помню, КПД парового двигателя — 25%, изобретенного в 19 веке. Из этого нам придётся делать выводы», — цитирует главу Колымы ИА Весьма.

Говоря о проекте бюджета на 2019 год, Сергей Носов отметил, что не видит ничего страшного, если он не будет принят.

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«Это прописанная законом ситуация. Но принимать что попало мы не будем. И придётся делать самые серьёзные выводы, которые впереди, — пояснил глава региона. — Одним из главных должно быть снижение расходов. План снижения затрат будет включён в бюджет. Это значит — не требуется столько денег на ЖКХ, потому что должна быть экономия».

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущем совещании с членами правительства Сергей Носов попросил министра здравоохранения региона Сергея Чеканова закупить лекарство «Возбудин».

"Будем прописывать как способ: наружно, внутренне и так далее», — заверил Носов. Из контеста его слов следовало, что чиновники слишком поздно включаются в работы по ряду вопросов, в том числе по проблеме долгов жителей и компаний за услуги ЖКХ.

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