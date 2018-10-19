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Товарооборот между Францией и Казахстаном может вырасти до $5 млрд

Политика

В 2017 году товарооборот между Францией и Казахстаном составил $3,39 млрд

Брюссель, 19 октября 2018, 07:23 — REGNUM  Товарооборот между Казахстаном и Францией может достичь $5 млрд, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с главой Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Назарбаев выразил уверенность в том, что благодаря состоявшейся встрече отношения между странами выйдут на новый уровень. Президент Франции отметил, что встреча проходит в год 10-летия заключения договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Нурсултан Назарбаев прибыл в Брюссель для участия в форме «Азия — Европа» (АСЕМ). В рамках визита президент Казахстана встретился с королем Бельгии Филиппом.

Отметим, в 2017 году товарооборот между Францией и Казахстаном составил $3,39 млрд, что на 38% больше, чем в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев встретился с королем Бельгии

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Политическая жизнь Казахстана
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