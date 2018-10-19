В Прикамье определена кандидатура главы нового министерства

Пермь, , 07:28 — REGNUM В Пермском крае главой нового министертсва станет Александр Шицын. Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил о том, предложил должность Шицыну, а тот согласился, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Добавим, Александр Шицын является депутатом заксобрания Прикамья («Единая Россия») на профессиональной основе. В связи с трудоустройством на должность министра, одно депутатское место станет вакантным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае упразднена Региональная служба по тарифам. На ее базе создано два министерства: министерство жилищно-коммунального хозяйства и министерство тарифного регулирования и энергетики

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