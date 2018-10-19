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Экс-президент Франции осудил поведение главы политической партии Маланшона

Политика

«Жан-Люк Меланшон — жертва самого себя, своего гнева и провокаций, а не закона», — заявил бывший президент Франсуа Олланд

Экс-президент Франции осудил поведение главы политической партии Маланшона
Blandine Le Cain
Жан-Люк Меланшон

Париж, 19 октября 2018, 07:27 — REGNUM  Бывший президент Франции Франсуа Олланд осудил поведение главы партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона во время обысков во вторник, 16 октября, прося его «уважать закон», сообщает Europe1.

«Жан-Люк Меланшон — жертва самого себя, своего гнева и провокаций, а не закона», — заявил бывший президент Франсуа Олланд, спустя два дня после насыщенного обыска в штаб-квартире партии.

«Он не первый, возможно, не последний, кого обыскивают, но он должен уважать закон и республику», — подчеркнул Франсуа Олланд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Франции провели обыски в офисе партии и дома у ее лидера Жана-Люка Меланшона. Полиция подозревает, что партия занималась фиктивным трудоустройством людей в качестве помощников депутатов в Европейском парламенте.

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