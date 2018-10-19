Депутаты Якутии добавили себе 12,7 млн рублей: «А нам говорят про кризис»

Якутск, , 07:34 — REGNUM На заседании Госсобрания Якутии была одобрена поправка, которой расходы на содержание его аппарата увеличиваются на 12,7 млн рублей. В итоге траты депутатов Ил Тумэн на себя превысят 400 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Наши депутаты Ил Тумэна обходятся всё дороже и дороже. В прошлом году, согласно отчету об исполнении бюджета 2017 года на Госсобрание потратили 357,1 млн рублей В этом году планируют потратить 406,2 млн рублей — рост почти на 15%. А нам говорят про кризис», — прокомментировал расходы на содержание депутатов редактор информагентства YKTIMES.RU Владимир Нифонтов.

Необходимость добавить себе денег депутаты аргументировали тем, что в 2017 году у Госсобрания образовались долги. Кроме того, деньги нужны на зарплаты руководителям двух новых комитетов и командировочные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поправка к бюджету-2018, фактически добавляющая денег на содержание депутатов Госсобрания республики, обсуждалась на заседании комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Тогда на вопрос о том, из каких источников будут изыскиваться эти деньги, депутаты ответили: «Найдём». Правительство республики инициативу депутатов не поддержало.