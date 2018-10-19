Project Syndicate: Италия окончательно потопит ЕС?

Максим Исаев, , 07:37 — REGNUM

Несмотря на политические потрясения и возникающие риски на глобальном уровне, в течение двух лет еврозона смогла добиться существенного экономического роста, даже на фоне выхода Великобритании из состава ЕС. Но с появлением в Италии популистского правительства в 2018 году не стоит рассчитывать на то, что худшие дни еврозоны остались позади, пишет Джим О’Нил в статье для издания Project Syndicate.

Более 30 лет назад, до введения единой европейской валюты, Италия уже сталкивалась с экономическими проблемами. Наличие низкой по европейским стандартам производительности труда способствовало низким тенденциям роста в десятилетия, предшествующие введению евро. В то же время случайные всплески более быстрого экономического роста создавали предпосылки для различных кризисов, которые часто приводили к девальвации итальянской валюты (лиры).

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Конечно, есть те, кто жаждет вернуть дни, когда ослабление лиры предшествовало последующему росту. Однако эти надежды нужно отложить в сторону в рамках единой европейской валюты. Романтики, мечтающие о временах, предшествующих введению евро, забывают о том, что евро снизил уровень инфляции в Италии и тем самым понизил процентные ставки. Более того, есть основания полагать, что девальвация лиры всегда приносила больше вреда, чем пользы.

Есть также те, кто считает, что фискальная и денежная структура еврозоны обуславливает слабый рост номинального ВВП Италии и ее высокий долг. Однако до того, как новое правительство вступило в должность, бюджетный дефицит Италии оставался довольно сдержанным по сравнению с остальной частью еврозоны, а также другими членами G7 (Канада, Франция, Германия, Япония, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты).

Тем не менее основные политические партии, которые управляли Италией до 2018 года, не смогли обеспечить необходимый рост номинального ВВП Италии. В результате граждане Италии решили проголосовать за популистскую программу коалиции «Лиги Севера» и «Движения пяти звезд». Однако то, в чём Италия действительно нуждается — это программа структурных реформ, которые обеспечили бы рост производительности. Это единственный способ добиться более высоких долгосрочных темпов роста, учитывая демографическую ситуацию в стране. В дополнение к принятию политики, направленной на повышение уровня занятости среди женщин, Италия должна предоставить более привлекательные возможности для своей молодежи.

Со своей стороны ЕС должен предпринять больше усилий для того, чтобы помочь Италии провести необходимые жесткие реформы. Европейская комиссия, Европейский центральный банк и правительство Германии совершают ошибку, когда настаивают на жестком соблюдении Пакта стабильности и роста ЕС, согласно которому дефицит не должен превышать 3% ВВП. Хотя некоторым европейским странам ранее разрешалось выходить за рамки лимитов бюджетного дефицита, когда они сталкивались с экономическими трудностями. Как показывает опыт Бельгии и Японии, высокий уровень государственного долга можно сократить только за счет устойчивого экономического роста.

С другой стороны, ситуация осложняется тем, что реформы, который могут привести к росту производительности в долгосрочной перспективе, могут привести к сокращению темпов экономического роста в краткосрочной перспективе. Поэтому любое правительство, которое решится проводить подобные реформы, должно обеспечить контрциклическое финансовое регулирование, чтобы предотвратить возникновение и развитие кризиса либо минимизировать его ущерб.

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ЕС не стоит слишком агрессивно противостоять планам нынешнего итальянского правительства. Если европейские либералы обеспокоены возможными последствиями деятельности избранного популистского правительства, то им следовало бы гораздо больше беспокоиться о последствиях, с которыми они столкнутся в случае ухудшения экономической обстановки в Италии. На данном этапе необходимо обеспечить более сильный номинальный рост ВВП Италии, и точка.

В конце концов, власти ЕС, которые устанавливают и обеспечивают контроль за соблюдением фискальных и валютных правил ЕС, прекрасно понимают, что еврозона не переживет еще одного кризиса в греческом стиле. Власти ЕС должны взять на себя обязательство не допустить подобного сценария в Италии.