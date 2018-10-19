National Interest: Возможен ли в принципе второй референдум по Брекситу?

Максим Исаев, , 07:16 — REGNUM

Великобритания проголосовала за выход из ЕС в июне 2016 года. Однако, похоже, что среди граждан Великобритании и политических партий растет поддержка второго референдума по Брекситу. Однако планы по проведению второго референдума могут столкнуться с серьезными проблемами. Во-первых, Великобритания больше не может в одностороннем порядке решать, остаться ей в ЕС или нет. Во-вторых, второй референдум по Брекситу будет иметь смысл только в том случае, если у Великобритании будет возможность остаться внутри ЕС. Наличия этих структурных барьеров, вероятно, будет более чем достаточно для того, чтобы убедиться в бессмысленности второго референдума, пишет Питер Харрис в статье для издания The National Interest.

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В марте 2017 года, через девять месяцев после шокирующего референдума в поддержку Брексита, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что Великобритания намерена покинуть ЕС. Таким образом, Мэй активизировала статью 50 Лиссабонского договора, в которой изложена процедура выхода государства — члена ЕС из состава европейского блока. После этого Брексит из внутреннего вопроса превратился в активный международный процесс.

Лиссабонский договор дает Британии и ЕС два года на проведение переговоров относительно условий выхода Великобритании, длительность которых может быть увеличена только при обоюдном согласии всех заинтересованных сторон. Если сторонам не удастся достигнуть договоренности в установленный срок, то статья 50 Лиссабонского договора гласит, что Великобритания может просто потерять членство в ЕС. Важно отметить, что процесс выхода из ЕС нельзя остановить или повернуть вспять: покидающие ЕС страны, все равно так или иначе выйдут из европейского блока.

Это означает, что Брексит превратился в международный процесс с марта 2017 года. Теперь вопрос о Брексите регулируется не только внутренним законодательством Великобритании, но и международным правом. Решение по Брекситу теперь принимают не только британский народ и парламент, но и 27 остальных правительств ЕС и его наднациональные институты. Короче говоря, Британия теперь не может решать в одностороннем порядке практически ничего, что связано с Брекситом.

Учитывая эти ограничения, можно ли вообще говорить о втором референдуме по Брекситу? Ответ зависит от того, какие именно варианты войдут в голосование. Например, говорят о том, что британцы должны решить, стоит ли Лондону заключать сделку с Брюсселем или он может покинуть ЕС без соглашения. Такой референдум был бы пустой тратой времени, поскольку если граждане Великобритании откажутся от соглашения с Брюсселем, то у Лондона вообще не останется никаких альтернатив, кроме как покинуть ЕС без соглашения, а это худший из возможных вариантов.

Существует также более амбициозная альтернатива, которая заключается в том, что британские избиратели могли бы сделать выбор между окончательной сделкой с Брюсселем о выходе из состава ЕС или сохранением Великобритании внутри ЕС. Однако оба варианта должны быть жизнеспособными. То есть британской общественности должны быть предложены варианты, которые правительство Великобритании будет в состоянии выполнить. Маловероятно, что британское правительство сможет внести определенность по этим двум вопросам и достигнуть каких-либо договоренностей с ЕС до момента проведения референдума.

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Во-первых, ЕС должен согласиться на продление двухлетнего переговорного процесса, чтобы достигнуть определенных договоренностей в отношении сделки с Великобританией и условий сохранения Соединенного Королевства внутри ЕС. Получается, что Британия и ЕС продолжили бы нынешние переговоры по Брекситу (которые в течение 18 месяцев так и не смогли существенно продвинуться), одновременно обсуждая условия, на которых Великобритания могла бы остаться в ЕС. Только после согласования двух альтернативных путей можно было бы провести референдум. Однако переговорный процесс мог бы затянуться на несколько лет, учитывая то, что ЕС пришлось бы преодолеть все возможные разногласия между 27 членами.

Однако, как бы там ни было, факт остается фактом: Британия больше не может в одностороннем порядке решать судьбу своего членства в ЕС. Великобритания отказалась от этого права, когда в марте 2017 года активизировала статью 50 Лиссабонского договора. Конечно, британское правительство все еще может обсуждать условия Брексита, но оно не может устанавливать их в одностороннем порядке. Теперь многое зависит от мнения остальных членов ЕС. На данный момент кажется маловероятным, что стороны смогут достигнуть консенсуса по чему-либо, кроме мало-мальски приемлемого соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.