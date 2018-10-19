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Из-за оползневой запруды в китайском Тибете эвакуировали 6 тыс. человек

Политика

По информации местных властей, с момента схода оползня ранним утром 17 октября, объем воды в запруде уже превысил 300 млн кубометров

Лхаса, Китай, 19 октября 2018, 05:48 — REGNUM  Более 6 тыс. человек были эвакуированы после образования запруды в результате схода оползня на реке Брахмапутра (Ярлунг Цангпо) в китайском Тибете на юго-западе страны, сообщает агентство Синьхуа.

По информации местных властей, с момента схода оползня ранним утром 17 октября, объем воды в запруде уже превысил 300 млн кубометров. Пока жертв или пострадавших среди местного населения нет, а власти предпринимают все возможное, чтобы избежать их в будущем, отмечает издание.

В настоящее время проводится постоянный мониторинг уровня воды в запруде, а также эвакуация местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, сход оползня произошел на реке Брахмапутра близ одной из деревень в уезде Мэньлин. Объем воды в запруде увеличился вдвое за сутки. Оползневая запруда стала уже второй в регионе за последнюю неделю.

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