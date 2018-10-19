Выборам в Афганистане не доверяют и 20% избирателей

Кабул, , 05:25 — REGNUM В честность проведения парламентских выборов в Афганистане верит лишь 19% избирателей, со ссылкой на соцопрос Институтом Гэллапа сообщает Афганистан.ру.

Напомним, 20 октября 2018 г. в Афганистане состоятся парламентские выборы, в ходе которых будут избраны 249 депутатов нижней палаты парламента. Предыдущие парламентские выборы проходили в 2010 году и отличались низкой явкой (меньше трети избирателей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за несколько дней до выборов в провинции Гильменд погиб кандидат в депутаты Абдул Джабар Кахраман. Кроме того, ежедневно происходят теракты, в том числе против представителей власти, и особенно — правоохранительных органов.

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