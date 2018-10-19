Пятница, 19 Октября 2018 года
07:17:08 МСК

Военный, отправивший Трампу письмо с отравой, отрицает свою вину

Политика

Аллен не признал свою вину

Военный, отправивший Трампу письмо с отравой, отрицает свою вину
Яд

Вашингтон, 19 октября 2018, 05:16 — REGNUM  Бывший военнослужащий армии США Уильям Клайд Аллен, арестованный по подозрениям в отправке писем с ядовитым веществом рицином высокопоставленным лицам по всему миру, во время судебного заседания не признал свою вину, сообщает телеканал KUTV.

По данным следствия, Аллен отправлял письма с отравой президенту США Дональду Трампу, британской королеве Елизавете II, российскому лидеру Владимиру Путину, а также ряду высокопоставленных чиновников в Соединенных Штатах.

Напомним, 2 октября стало известно об обнаружении рицина в письмах, отправленных Дональду Трампу, адмиралу ВМС США Джону Ричардсону и главе Пентагона Джеймсу Мэттису. По подозрениям в отправке отравленных писем был задержан житель штата Юта Уильям Клайд Аллен.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября экс-военнослужащему американской армии Уильяму Клайду Аллену были предъявлены обвинения по пяти пунктам. Одним из этих пунктов является угроза применения бактериологического оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Отправивший письмо с ядом в Белый дом, также послал письмо Путину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить