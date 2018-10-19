О «ядерной определенности» и политической распущенности стран: Радио REGNUM

Москва, 19 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- Путин исключил нанесение Россией предупреждающего ядерного удара;
- Сближение Белоруссии с Западом одобрено президентом;
- Бельгия отрицает конфликт с Испанией из-за Каталонии;
- Минкульт разрешил снести под Калугой исторический город;
- ЦБ обяжут перечислить дивиденды Сбербанка в госбюджет.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/769.
Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв в колледже Керчи — одна трагедия на всех: Радио REGNUM