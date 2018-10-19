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Путин находится в Узбекистане с официальным визитом

Политика

19 октября он встретится с Мирзиеевым

Ташкент, 19 октября 2018, 04:57 — REGNUM  Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан начался. Самолет российского президента приземлился в международном аэропорту Ташкента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Узбекистан по приглашению узбекского президента Шавката Мирзиёева для обсуждения перспектив дальнейшего стратегического партнерства. Одной из тем переговоров станет содействие мирному процессу в Афганистане.

Кроме того, во время визита российской лидер посетит Форум межрегионального сотрудничества («Узбекистан — Россия») и дистанционно поучаствует в запуске строительства в Узбекистане атомной электростанции по разработанному в России проекту.

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Российско-узбекистанские отношения
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