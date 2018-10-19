Шахназаров: Трамп зажат между западными ценностями и оружейными контрактами

Москва, , 04:12 — REGNUM Загадочное исчезновение саудовского журналиста в Турции ставит под вопрос всю систему западных ценностей, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По мнению эксперта, ситуация с исчезновением в консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле саудовского, а по сути, американского журналиста Джамала Хашогги ставит президента США Дональда Трампа в крайне неудобное положение: если он не отреагирует, наложив санкции на Эр-Рияд, ему припомнят «дело Скрипалей», если же отреагирует, то потеряет оружейные контракты.

«Этот вопрос с саудовским журналистом, он ключевой вообще, он ставит всю систему западных ценностей американской политики под жесточайший вопрос, и любой ход плохой… В результате Турция держит ключи от этого вопроса», — заявил Шахназаров.

Турция в сложившейся ситуации может либо спустить всё на тормозах, сделав в вид, что не знает, куда делся журналист, либо использовать положение дел иначе, не в пользу саудитов.

Как заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский, Хашогги, будучи представителей крупного саудовского элитного клана, вписанного в американскую элиту, «выносил сор из избы», описывая в своих статьях, как саудовский принц Мохаммед бен Сальман подмял под себя оружейные потоки и отказался от контрактов на поставки вооружений с Великобританией, Германией и Францией в пользу США. Именно это, по его мнению, могло стать причиной загадочного исчезновения Хашогги.

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