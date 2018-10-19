Эксперт: нерешимость России соблазняла Запад на ограниченный ядерный удар

Москва, , 03:42 — REGNUM Ограниченный ядерный удар для западной элиты стал допустимым в том числе потому, что Россия не демонстрировала в последние годы той неотвратимой решимости, которую продемонстрировал президент Путин, выступая на «Валдае», заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"В среде западной элиты политической ограниченный ядерный удар стал допустимой вещью. Я это связываю с двумя моментами. Во-первых, выросла новая политическая элита, которая уже не помнит времена холодной войны… они привыкли к мысли, что ничего не будет. Второй момент — и Россия за эти годы не демонстрировала той решимости, который демонстрировал Советский Союз. В советское время было очевидно, что бы не полетело, будет ответ жесткий, немедленный и однозначный», — заявил эксперт.

По его словам, именно эта композиция спасала мир от многих опасностей и позволяла Западу и Советскому Союзу договариваться между собой. При этом Запад, несмотря на жесткое противостояние, не позволял себе того, что позволяет сегодня. Россия же все постсоветские годы демонстрировала уступчивость и непоследовательность. Именно бескомпромиссность по этому вопросу и продемонстрировал президент Владимир Путин, выступая на «Валдае», полагает Шахназаров.

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Напомним, что, выступая 18 октября на XV заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что в случае нанесения ядерного удара по России «агрессор должен знать, что возмездие неизбежно и он будет уничтожен», а также добавил, что Россия станет при таком раскладе «жертвой агрессии», а агрессор «просто сдохнет».

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