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В Кремле рассказали о клубе государств, отстаивающих свой суверенитет

Политика

Путин и Эрдоган идут абсолютно на одной волне

Москва, 19 октября 2018, 02:48 — REGNUM  США ищут контактов с Турцией из-за ее независимой политики, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Почему американцы ищут контактов с Турцией? Потому что Турция при [президенте Реджепе] Эрдогане вступила в клуб государств, отстаивающих свой суверенитет, которые не скрывают свою неприязнь к попыткам доминирования одной или нескольких стран в международных делах, будь то политика или торгово-экономические отношения. И Турция уже свою суверенность демонстрировала. Эти шаги Турции не могут не импонировать президенту [РФ Владимиру] Путину. Путин и Эрдоган здесь идут абсолютно на одной волне», — заявил Песков в эфире Первого канала.

Напомним, Дмитрий Песков в 90-е годы работал в Турции в посольстве РФ, владеет турецким языком.

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Внешняя политика России
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